عكا: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب متأثّرا بجراحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مطعم في مدينة عكا، مساء اليوم، الخميس.
وأوضحت المصادر الطبية أن المصاب (35 عاما) نُقل إلى مستشفى نهاريا لتلقي العلاج الطبي اللازم، وهو بحالة حرجة وسط محاولات لإنعاشه ليتمّ الإعلان عن مقتله لاحقًا.
هذا، وقالت الشرطة إنها شرعت بأعمال البحث عن المجرمين، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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