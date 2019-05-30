انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تبدأ الترويج للجانب السياسي من "صفقة القرن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 08:51 مساءً - أكد مسؤول أمريكي أنه سيُعقد مؤتمر المنامة في وقته المحدد، مبيناً أن الإدارة الأمريكية ستكشف عن الجانب السياسي لـ"خطة السلام" في الشرق الأوسط في الوقت المناسب.

وقال المسؤول، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس: إن "الولايات المتحدة ستكشف عن خطة السلام عندما يكون الوقت ملائماً".

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ودعت الولايات المتحدة، في 20 مايو الجاري، إلى عقد مؤتمر دولي في البحرين، يونيو المقبل، تحت شعار "تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية"، ضمن ما يبدو أنه أول ملامح صفقة القرن التي تعد واشنطن عدتها لإعلانها مباشرة بعد شهر رمضان.

وسبق أن أعلنت القيادة والفصائل الفلسطينية، ورجال أعمال فلسطينيون، رفضهم لورشة البحرين؛ إذ يرون أنها إحدى أدوات واشنطن لتمرير خطتها للسلام، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أي تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب، أواخر 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لـ"إسرائيل"، القوة القائمة باحتلال المدينة منذ 1967.