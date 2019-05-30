دبلوماسي أمريكي مبعوثا أمميا جديدا إلى الصومال

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/5/30 10:29 مساء بتوقيت أبوظبي
عناصر من الجيش الصومالي- أرشيفية
اختير الممثل الخاص السابق للولايات المتحدة في الصومال وسفيرها سابقا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مبعوثا للأمم المتحدة إلى مقديشو، ليحل محل مبعوث تم طرده قبل 4 أشهر.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أبلغ مجلس الأمن في رسالة نشرت الخميس، أنه يعتزم تعيين جيمس سوان مبعوثا له إلى الصومال.
وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق تعيين "سوان" في هذا المنصب، قائلا إنه "دبلوماسي من ذوي الخبرة وصاحب سيرة مهنية دولية طويلة"، متوقعا أن يتولى سوان منصبه في أقرب وقت.
يحل سوان، الذي كان نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا والسفير لدى جيبوتي، محل نيكولاس هايسم الذي أعلنت الحكومة الصومالية أنه شخص غير مرغوب فيه في يناير/كانون الثاني بعدما تحدث عن قلقه حيال حقوق الإنسان.
وهايسم محام جنوب أفريقي ودبلوماسي مخضرم، طلبت منه الحكومة مغادرة الصومال بعدما أبدى شكوكا إزاء قرارها اعتقال منشق عن حركة الشباب كان يخوض الانتخابات. ولم يبق في هذا المنصب سوى 3 أشهر.
وتسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز الاستقرار في الصومال؛ حيث يحاول إرهابيو حركة الشباب الإرهابية، منذ عقد الإطاحة بالحكومة.
والأسبوع الماضي، كان وزير خارجية صومالي سابق بين 5 أشخاص لقوا مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة في مقديشو، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه.
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