القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترحيب خليجي بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمة خليجية بمكة 30 مايو 2019. أبرز ملفات القمة الخليجية بمكة، القضية الفلسطينية، الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات، والإجرام الحوثي واستهداف الأماكن المقدسة والمنشآت بالمملكة العربية السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملفات القمة الخليجية بمكة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.