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رويترزالخميس 2019/5/30 09:52 مساء بتوقيت أبوظبي
انتخابات جديدة في إسرائيل
قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستمضي قدما في عقد مؤتمر البحرين في أواخر يونيو/ حزيران؛ لطرح الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها، رغم بداية حملة انتخابية جديدة في إسرائيل.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الشق السياسي من الخطة، والذي يتعامل مع القضايا الشائكة محور الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سينشر "عندما يكون الوقت مناسبا".
وتنظم الولايات المتحدة الأمريكية، مؤتمرا في البحرين، يومي 25 و26 يونيو/ حزيران بهدف مناقشة الجانب الاقتصادي لخطتها للسلام في المنطقة وإيجاد مستقبل مزدهر للفلسطينيين.
كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أكد، أنه لم يتم التشاور معهم بشأن مؤتمر تعتزم واشنطن عقده في البحرين، إلا أن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أوضح بعدها أن استضافة بلاده لورشة "السلام من أجل الازدهار"، يندرج ضمن نهجها المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته، وليس هناك أي هدف آخر من استضافة هذه الورشة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: انتخابات إسرائيل لن تؤجل المؤتمر الاقتصادي بالبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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