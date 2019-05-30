الطيب خلال لقائه وزير الأوقاف المصري: منهج الأزهر هو الضمانة للتعايش

دعا الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، شباب الدعاة وقادة وزارة الأوقاف المصرية إلى رفض أي خطاب يتعارض مع الوسطية، مؤكدا أن منهج الأزهر هو الضمانة للتعايش والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، وفق بيان للأزهر الشريف.

وأكد الدكتور الطيب أن منهج الأزهر هو الضامن الوحيد للاستقرار والتعايش وتماسك النسيج المجتمعي بمصر، مثنيا على جهود وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين الإسلامي، وتعاونها المثمر مع الأزهر.

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وقدم وزير الأوقاف والوفد المرافق له، للإمام الأكبر، التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين له موفور الصحة والعافية، وللأزهر الشريف المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة فضيلته.

وأكد جمعة أن الأزهر الشريف هو المظلة الجامعة لجميع المؤسسات الدينية في مصر، وأن منهجه الوسطي هو الأساس للعمل الدعوي.

واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة ملخصا لجهود الوزارة في النهوض بالخطاب الدعوي في مصر، ورفع مستوى الأئمة والخطباء، واستعادة دور المساجد في رفع الوعي المجتمعي، وغرس قيم المواطنة والتعايش المشترك.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته.