بارزاني يطالب بغداد بالتدخل لوقف حرائق الأراضي المتنازع عليها

طالب رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، الخميس، الحكومة العراقية، بالتدخل لإنهاء ما أسماها بعمليات القتل والإيذاء وحرق المحاصيل الزراعية في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

واندلعت حرائق كبيرة، مساء الأربعاء، في حقول المزارعين الأكراد بعدة قرى تابعة لقضاء داقوق على بعد 40 كيلومتراً جنوب محافظة كركوك، وبحسب مصادر فإن مزارعاً قتل وأصيب 9 آخرون بجروح أثناء محاولتهم إخماد الحرائق.

وقال مسعود بارزاني، الذي يتولى حالياً رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "حرق المحاصيل الزراعية للمواطنين الكُرد في مناطق المادة ١٤٠ (المادة ١٤٠ في الدستور العراقي الخاصة بحل مشاكل المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان)، وتعرضهم للقتل والأذى في تلك المناطق أصبحت ظاهرة تمارس بشكل يومي، وجريمة كبرى".

ووصف بارزاني ما يحصل في هذه المناطق بـ"انتهاك للقانون والدستور والقيم الإنسانية"، لافتا إلى أن هذه الأحداث تشكل ناقوس خطر على حياة المواطنين هناك وعلى مستقبل هذه المناطق.

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واعتبر بارزاني فرض هذا الوضع على الفلاحين والمدنيين في تلك المناطق أمرا غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل حيال هذه الظروف السيئة، مؤكدا في الوقت ذاته "على الحكومة العراقية تحمل المسؤولية وإنهاء هذا الظلم، وهذا الانتهاك للقانون الذي يمارس ضد الكُرد في هذه المناطق الواقعة خارجة إدارة إقليم كردستان".





وتواصل الحرائق العشوائية التهام الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والشعير في عدد من المحافظات العراقية، منذ إعلان حكومة بغداد، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، أن البلاد تشهد تحقيق اكتفاء ذاتي من المحصولين، وسط دلائل تؤكد تورط إيران ومليشياتها في عمليات الحرق هذه.

وتزامنا مع رسالة بارزاني، أعلنت رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق، الخميس، عن موعد تأدية رئيس الإقليم المنتخب نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية.