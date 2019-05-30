البرلمان الأوكراني يرفض استقالة رئيس الوزراء

رفض البرلمان الأوكراني، الخميس، استقالة رئيس الوزراء فولوديمير جرويسمان، بعدما قدمها الأسبوع الفائت، إثر تسلم الرئيس الجديد منصبه، ما يعني بقاء الحكومة الحالية للأشهر المقبلة.

وأيد 97 نائبا فقط استقالة جرويسمان الذي تولى منصبه في نيسان/أبريل 2016، علما بأن العدد الأدنى المطلوب هو 226 نائبا.

وقال رئيس الوزراء (41 عاما): "أشكركم". وكان جرويسمان أعلن قبل التصويت أنه مستعد لقبول أي قرار يتخذه النواب.

وقدم جرويسمان استقالته الأسبوع الماضي سبب خلافات مع الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي الذي يفتقر إلى إلخبرة السياسية.

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ثم أعلن نيته المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي حدد زيلينسكي موعدها في 21 تموز/يوليو.





ولا يلزم القانون الأوكراني الحكومة أن تستقيل بعد انتخاب رئيس جديد، لكن هذا الأمر يبقى ملزما بعد انتخاب برلمان جديد.

وبذلك، تستمر الحكومة في ممارسة مهماتها بالوكالة حتى تشكيل ائتلاف برلماني جديد يعين الحكومة الجديدة.



دعا الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 21 يوليو/تموز، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى استبدال النواب الذين يعتبر أنّهم فقدوا التأييد الشعبي.

وكان زيلينسكي (41 عاما) أعلن في خطاب تنصيبه الإثنين نيته حل البرلمان الحالي الذي انتخب أعضاؤه في 2014 والدعوة لانتخابات مبكرة، بعدما كانت مقررة أساساً في أكتوبر/تشرين الأول.