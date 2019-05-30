ترامب لا يزال يعتقد بإمكان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن قدر من التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري مع الصين، وذلك رغم أنّ بكين تستعد لفرض زيادة جمركية جديدة السبت.
وأعلن أمام صحافيين "أعتقد أننا نقوم بعمل جيد جداً مع الصين".
وكرر الرئيس الأميركي أنّ "الصين حريصة جداً على التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة لأنّ حرب الرسوم الجمركية ذات "أثر مدمّر" على العملاق الآسيوي.
واعتبر أنّ الاقتصاد الصيني يتباطأ، وأضاف أنّ "ثمة شركات تهرب من الصين تجنباً للرسوم الجمركية" وستتمركز في فيتنام أو في دول آسيوية أخرى.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت سترفع بكين الرسوم الجمركية على أكثر من 60 مليار دولار من السلع الأميركية بدءاً من الأول من شهر حزيران/يونيو ردّا على إجراءات اتخذتها واشنطن في 10 أيار/مايو.
وزاد ترامب الرسوم على سلع مصدرها العملاق الآسيوي بقيمة 200 مليار دولار، وذلك استنكاراً لما اعتبره تغيراً في موقف الحكومة الصينية خلال المفاوضات التجارية.
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