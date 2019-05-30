هل اشترى بن سلمان لوحة مزيفة مقابل 450 مليون دولار؟

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اشترى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لوحة "سالفاتور مندي" للرسام ليوناردو دافنشي بنحو 450 مليون دولار، والآن انتشرت العديد من الأقاويل حول كونها مزيفة.

في نوفمبر 2017، بيعت لوحة "سالفاتور مندي" التي تعني «المسيح المُخلّص» وتعد واحدة من العشرين عملا المعروفة للرسام الإيطالي، ليوناردو دافنشي، وتم الكشف لاحقا أن المشتري هو الأمير بدر بن عبد الله آل سعود، وهو أمير سعودي يعتقد أنه يتصرف نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشار بن لويس، وهو مؤرخ فني ألف كتابا عن اللوحة، إلى أن الأمير رفع عرضه فجأة من 370 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، لأنه اعتقد أن العائلة المالكة القطرية تنافسه عليها، لكنه تبين لاحقا أن الملياردير الصيني ليو يي تشيان كان هو المنافس، لكن الأسوأ لم يأت بعد.

حيث تقول صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه منذ أن تم عرضها في معرض "دافنشي" الرئيسي في المتحف الوطني بلندن عام 2011، أثيرت أسئلة حول أصول اللوحة، التي تصور السيد المسيح جالسا رافعا يده اليمنى، وفي يده اليسرى حاملا كرة زجاجية، حيث تسببت الأضرار التي خلفها الطلاء الزائد، ومحاولات الترميم في صعوبة تحليلها.

حيث تقول صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه منذ أن تم عرضها في معرض "دافنشي" الرئيسي في المتحف الوطني بلندن عام 2011، أثيرت أسئلة حول أصول اللوحة، التي تصور السيد المسيح جالسا رافعا يده اليمنى، وفي يده اليسرى حاملا كرة زجاجية، حيث تسببت الأضرار التي خلفها الطلاء الزائد، ومحاولات الترميم في صعوبة تحليلها. وبدأت الشائعات تحوم حول منشأها في الأشهر التي سبقت المزاد، مما دفع المزايدين لرفع السعر إلى أعلى مستوى تاريخي في السباق للحصول على على لوحة دافنشي الحقيقية. ومع ذلك، ظل العديد من مؤرخي الفن غير مقتنعين، قائلين إن طريقة رسم الكرة الزجاجية في يد المسيح لم تحمل اللمسات المعهودة لدافنشي. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إلغاء متحف اللوفر في أبو ظبي، خططه لعرض اللوحة قبل أسبوعين فقط من افتتاحه، اعتبر الكثيرون ذلك اعترافا بأن اللوحة لم تكن من عمل دافنشي، ولكن لأحد تلاميذه. ضربة أخرى تعرضت لها أصول اللوحة، وذلك بعد أن قرر القائمون على متحف اللوفر في باريس وصف اللوحة بأنها "من ورشة" دافنشي. بعد لوحة «المسيح المخلص».. محمد بن سلمان يشتري أغلى قصر في العالم حيث ستقلل هذه الخطوة من قيمة أغلى لوحة في العالم بشكل كبير، حيث يشير الخبراء إلى أن سعرها لن يتجاوز 1.5 مليون دولار إذا تم بيعها بالمزاد مرة أخرى. وقال لويس: "أخبرتني مصادري الداخلية في متحف اللوفر، أنه لا يوجد الكثير من خبراء متحف اللوفر يعتقدون أن هذا هو توقيع ليوناردو دا فينشي الحقيقي، وإذا قرروا عرضها في المتحف، سيكون تحت وصف أنها ضمن (ورشته)". وأضاف "لذلك فمن غير المحتمل أن يتم عرضها لأن مالك هذه الصورة لن يسمح بتقديمها إلى متحف اللوفر بباريس، ورؤيتها معروضة تحت عنوان (ورشة ليوناردو)، لأن قيمتها ستنخفض إلى نحو 1.5 مليون دولار". Advertisements هذه الشكوك في أصول اللوحة ليست وليدة اللحظة، إلا أنها تعود إلى ما قبل عرض اللوحة للبيع في صالة "كريستي" للمزادات في نيويورك. الحياة السرية.. ليوناردو دافنشي فقبل يوم من بيع اللوحة، كتب جيري سالتز في مجلة "نيويورك" أنه على الرغم من أنه ليس مؤرخا فنيا، وليس لديه خبرة في هذا الأمر، إلا أنه "بمجرد إلقاء نظرة واحدة على هذه اللوحة، عرفت أنها ليست لليوناردو دافنشي". وكانت العديد من التكهنات حول اختفاء لوحة "المسيح المُخلّص" قد انتشرت في مارس الماضي، بعد أن ألغى متحف اللوفر في أبوظبي خطط عرضها. ورفضت وزارة الثقافة في الإمارات الإجابة على أسئلة صحيفة "نيويورك تايمز" حول اللوحة، فيما قال موظفو متحف اللوفر أبو ظبي بشكل ودي أنهم لا يعرفون مكان وجود اللوحة. في الوقت نفسه لم يستطع متحف اللوفر في باريس، تحديد موقع اللوحة وفقًا لمسؤول مطلع على مناقشات المتحف مع أبو ظبي ، الذي رفض الكشف عن اسمه بسبب السرية من المحادثات. «التحرير» تكشف.. كيف وصلت الآثار المصرية إلى متحف الإمارات؟ إلا أن "الميرور" البريطانية أشارت إلى أن اللوحة موجودة الآن في منشأة سرية في سويسرا. يذكر أن اللوحة قد تم رسمها في الفترة بين عامي 1506 و 1516، وبحلول القرن السابع عشر، كانت ضمن المجموعة الفنية التي يملكها تشارلز الأول ملك إنجلترا. وبعد ذلك ظهرت بشكل متقطع في سجلات الجرد، واختفت في القرن الثامن عشر وعادت إلى الظهور في عام 1900، عندما تم احتسابها ضمن قائمة جرد قصر في ريتشموند ببريطانيا. وتم بيعها بعد ذلك في عام 1958 ثم اختفت مرة أخرى، حيث عادت إلى الظهور في مزاد علني في عام 2005، عندما قام ثلاثة سماسرة بشرائها بمبلغ 10 آلاف دولار.

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