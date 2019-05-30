الدفاع التركية: تحييد 19 مسلحا كرديا ومقتل جنديين تركيين بعملية عسكرية شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "ارتفاع عدد المسلحين الأكراد الذين تم تحييدهم ضمن إطار عملية عسكرية أطلقتها القوات التركية في منطقة هاكورك شمالي العراق مطلع الأسبوع الجاري، إلى 19 مسلحًا"، موضحة أنه "تمّ تحييد أربعة مسلحين منتمين إلى ​حزب العمال الكردستاني​ في إطار عملية "المخلب".

وأفادت وكالة "رويترز" بمقتل جنديين تركيين متأثرين بجروح تعرضا لها جراء انفجار قنبلة أثناء العملية.

وكان سلاح الجو التركي قد نفّذ غارات على منطقة حدودية غربي هاكورك، مستهدفًا مواقع ومخابئ ومستودعات أسلحة وذخيرة تابعة لـ"حزب العمال"، بحسب الوكالة.

يذكر أن الوزارة قد نشرت مقطع فيديو يظهر تدمير مروحية تابعة للجيش التركي موقعًا للمسلحين الأكراد فيه رشاش "دوشكا".

وتجدر الإشارة إلى أن ​الحكومة العراقية​ قد احتجت أكثر من مرة على تنفيذ تركيا عمليات عسكرية في أراضيها، دون أخذ موافقتها، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين وجددوا ملاذا في جبال شمالي العراق.