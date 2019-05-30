بولتون: ترامب مؤيد قوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤيد قوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأوضح بولتون في تصريح له أن "ترامب يقدر جهود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كما أنه فخور بالعمل معها".
وأشار إلى أن "ترامب يتطلع إلى التفاوض مع بريطانيا المستقلة بالكامل على حد وصفه بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما أنه يأمل في عقد صفقة تجارية مع المملكة المتحدة قريبا".
وأوضح بولتون أن "ترامب يتطلع إلى يوم يمكن فيه للولايات المتحدة والمملكة المتحدة التفاوض بشأن اتفاق ثنائي يكون مفيدا للبلدين".
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