الدفاع الصينية: أميركا لعبت الورقة التايوانية بمحاولة فاشلة لاستخدام تايوان لاحتوائنا

شدّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وون كيان، في مؤتمر صحافي شهري أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لعبت بشكل متكرّر مؤخّراً الورقة التايوانية، في محاولة فاشلة لاستخدام تايوان لاحتواء الصين. هذه مجرّد أمنيات لن تتحقّق".
وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها. ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في القارة في سنة 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.
والأسبوع الماضي، مرّت سفينتان حربيّتان في مضيق تايوان، في ما وصفته البحرية الأميركية بـ"عبور روتيني مطابق للقانون الدولي". ولكن بكين احتجّت على ذلك لدى واشنطن.
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