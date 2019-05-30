مجلس الأمن مدد لمدة عام حظرا على توريد السلاح في جنوب السودان

مدّد ​مجلس الأمن الدولي​، لعام واحد،ة حظرًا على ​السلاح​ في ​جنوب السودان​ وعقوبات أُخرى، رغم معارضة دول إفريقية و​روسيا​ و​الصين​.

وتبنّى المجلس مشروع قرار صاغته ​الولايات المتحدة الأميركية​ بموافقة 10 أعضاء، مقابل امتناع خمسة آخرين. مع التذكير أنّ تبنّي قرارات مجلس الأمن يتطلّب موافقة 9 أعضاء على الأقل.

ويمدّد القرار الجديد حتّى 31 أيار 2020 حظرًا على توريد الأسلحة وتجميدًا للأصول، ومنع ثمانية مسؤولين في جنوب السودان من السفر بسبب دورهم في إشعال الحرب في البلد.

وقد انتقد نائب المندوب الأميركي جوناثان كوهين، الدول الإفريقية الثلاث ​غينيا​ الاستوائية و​ساحل العاج​ و​جنوب إفريقيا​، لرفضها دعم استمرار حظر السلاح على البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنين.

وأعرب عن أسفه لـ"كون الدول الإفريقية أظهرت عدم رغبة في وقف تدفّق الأسلحة لأحد أكثر النزاعات دمويّة في القارّة".