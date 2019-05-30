الشرطة المغربية أوقفت إيطاليًا يشتبه بتزعمه إحدى خلايا "المافيا"

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في المغرب أنّ "​الشرطة المغربية​ أوقفت مواطنًا إيطاليًّا يُدعى "رافاييل فاليفوكو" ويُشتبه بتزعّمه أحد فروع "مافيا كامورا"، وتورّطه في ​جرائم قتل​ واتجار دولي ب​المخدرات​ وابتزاز رجال أعمال".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "السلطات الايطالية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقّ فاليفوكو، إضافة إلى كونه مدرجًا ضمن النشرة الحمراء للملاحقين من جانب الشرطة الدولية (أنتربول)".

وأوضح مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، أنّ "فاليفوكو (56 سنة) أوقف في مدينة طنجة، ويشتبه بكونه زعيم خلية "بارانسا" التابعة للمافيا

ويخضع المشتبه به لتحقيق بإشراف النيابة العامة المغربية، في انتظار بتّ أمر تسليمه للسلطات القضائية الإيطالية.