أحد المتهمين بقتل سائحتين اسكندينافيتين بالمغرب اعترف بدوره في الجريمة

اعترف المتّهم الرئيسي في قتل سائحتين اسكندينافيتين في المغرب أواخر العام الماضي، عبد الصمد الجود (25 عامًا)، بدوره في هذه الجريمة، مبديًا أسفه لارتكابها، وذلك أثناء مثوله أمام المحكمة.
وأعلن أنّ "يونس أوزياد (27 عامًا) قتل الفتاة الأخرى"، مؤكّدًا "أنّنا كنّا نحبّ تنظيم "داعش" وندعو لها بالنصر".
ويمثل الجود بالإضافة إلى 23 متّهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا قرب العاصمة الرباط. ويواجه هؤلاء اتهامات عدّة بينها "تشكيل خلية إرهابية" و"القتل العمد" و"الإشادة بالإرهاب".
ويحاكم الجود إلى جانب أوزياد ورشيد أفاطي (33 عامًا) بتهمة ذبح الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عامًا) والنروجية مارين أولاند (28 عامًا).
وكانت قد وقعت الجريمة ليل 16-17 كانون الأول 2018 في منطقة جبلية خلاء جنوب المغرب، حيث كانت الضحيتان تمضيان إجازة.
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