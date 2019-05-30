رئيس النمسا عيّن رئيسة المحكمة الدستورية مستشارة موقتة

عيّن رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، رئيسة المحكمة الدستورية بريجيت بيارلاين مستشارةً موقتة، لتكون أوّل امرأة تشغل هذا المنصب.
وكُلّفت بيارلاين تأليف حكومة مهمّتها تصريف الأعمال، بانتظار الانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر أيلول المقبل.
ولفتت في كلمة لها إلى "أنّني سأحاول كسب ثقة النمساويين"، مبيّنةً "أنّها ستبدأ محادثات مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الأيام المقبلة". كما لفتت إلى أنّ الرئيس السابق للمحكمة الإدارية العليا كليمنس جابلون مستعدّ لتولّي مهام نائب المستشار ووزير العدل".
وكان البرلمان قد سحب الثقة يوم الإثنين من سلفها سيباستيان كورتز، على إثر فضيحة فساد عرفت بـ"ايبيزا غايت".
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