رئيس النمسا عيّن رئيسة المحكمة الدستورية مستشارة موقتة

عيّن رئيس ​النمسا​ ​ألكسندر فان دير بيلين​، رئيسة المحكمة الدستورية بريجيت بيارلاين مستشارةً موقتة، لتكون أوّل امرأة تشغل هذا المنصب.

وكُلّفت بيارلاين تأليف حكومة مهمّتها تصريف الأعمال، بانتظار ​الانتخابات التشريعية​ المرتقبة في شهر أيلول المقبل.

ولفتت في كلمة لها إلى "أنّني سأحاول كسب ثقة النمساويين"، مبيّنةً "أنّها ستبدأ محادثات مع الأحزاب السياسية و​منظمات المجتمع المدني​ في الأيام المقبلة". كما لفتت إلى أنّ الرئيس السابق للمحكمة الإدارية العليا كليمنس جابلون مستعدّ لتولّي مهام نائب المستشار ووزير العدل".

وكان البرلمان قد سحب الثقة يوم الإثنين من سلفها ​سيباستيان كورتز​، على إثر فضيحة فساد عرفت بـ"ايبيزا غايت".