نتانياهو: قمة أميركية روسية اسرائيلية ستنعقد نهاية حزيران في اسرائيل

أعلن رئيس ​الحكومة​ الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "قمة أميركية روسية ​اسرائيل​ية ستنعقد نهاية حزيران المقبل في اسرائيل". ولفت نتانياهو الى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسل له خريطة جديدة لإسرائيل وقعها بنفسه تظهر هضبة الجولان السورية جزءا من إسرائيل". وأكد نتانياهو أن "ترامب أرسل لي مع مستشاره جاريد كوشنر خريطة تظهر مرتفعات الجولان تحت السيادة الإسرائيلية". ولفت الى أن "الخريطة المحدثة أعدتها وزارة الخارجية الأميركية وممهورة بتوقيع ترامب".

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