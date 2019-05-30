الخارجية الأميركية: لن نمدد الاستثناءات على صادرات النفط الإيراني

أكدت ​وزارة الخارجية الأميركية​ انه "لن نمدد الاستثناءات على صادرات ​النفط​ ال​إيران​ي و​العالم​ يلتزم بحملة العقوبات على إيران".

وأشارت إلى انه "لا نتوقع أي تعديل على موعد انعقاد ورشة العمل الاقتصادية في البحرين".