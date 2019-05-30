الخارجية الأميركية: لن نمدد الاستثناءات على صادرات النفط الإيراني

أكدت وزارة الخارجية الأميركية انه "لن نمدد الاستثناءات على صادرات النفط الإيراني والعالم يلتزم بحملة العقوبات على إيران".
وأشارت إلى انه "لا نتوقع أي تعديل على موعد انعقاد ورشة العمل الاقتصادية في البحرين".
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