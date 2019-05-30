وهاب: "صفقة القرن" ستطال لبنان لكنها ستفشل والموازنة لن تنقذ الوضع بالبلد

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّ "​لبنان​ يعيش على وقع المشكلة الإيرانية- الأميركية، والتسوية في البلد نتيجة اتفاق أميركي- إيراني كما في العراق"، مركّزًا على أنّ "​الموازنة​ الّتي تمّ إقرارها ليست الموازنة المثالية، ولا أعتقد أنّ بإمكانها أن تنقذ الوضع في لبنان، بل هي موازنة تمنع الانهيار وقد أُعطيت وقتًا أكثر من اللازم".

وأوضح في حديث تلفزيوني أنّ "قروض "​مؤتمر سيدر​" ستزيد الأعباء على اللبنانيين، وسيصبح هناك المزيد من الدين وغلاء المعيشة. كما أنّ الكهرباء 24/24 ساعة، تعني زيادة تسعيرة الكهرباء"، مشدّدًا على أنّ "السارقين الكبار لا يزالوا يسرحون ويمرحون، ويحصلون على رعاية".

وبيّن وهاب أنّ "كبير مستشاري الرئيس الأميركي، ​جاريد كوشنر​، يحاول من خلال زيارته الأردن والمغرب التسويق لـ"​صفقة القرن​"، ولبنان ستطاله هذه الصفقة، كما كلّ دول المنطقة، وسيقدّم تنازلات كما كلّ الدول أيضًا، لأنّه سيجد نفسه بحاجة إلى التقديمات الأميركية الّتي ستُعطى". وأعرب عن اعتقاده أنّ "صفقة القرن" ستفشل وهناك عقبات كثيرة أمامها، والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وصهره كوشنر يجهلان واقع المنطقة. هما يتصرّفان بمنطق تجاري".

ورأى أنّ "لبنان بحاجة إلى أن يبدا بإنتاج ​النفط والغاز​، وشركات التنقيب الخارجية لن تأتي إلى لبنان إذا لم يتمّ ​ترسيم الحدود​ مع ​إسرائيل​، وانتهاء المفاوضات، ولبنان عليه أن يحسّن شروطه في المفاوضات".

كما أشار إلى أنّ "هناك ضغط أميركي لعدم إعادة ​النازحين السوريين​ إلى بلدهم"، معلنًا أنّ "​حزب الله​" مستعدّ لحماية لبنان، الّذي هو إحدى ساحات الصراع الأميركي- الإيراني". وذكر أنّ "لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ موفدون خاصون إلى ​سوريا​، وبدء الإعمار فيها سيدفع النازحين إلى العودة".