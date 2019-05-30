أكّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ أنه "لدينا خطتنا الاقتصادية كلقاء ديمقراطي لمشروع الموانة العامة للعام 2019"، مشيرًا إلى أنه "لدينا اقتراحات عديدة لتخفيض العجز في نقاط كثيرة من الضرائب والتهرب الجمركي والأملاك البحرية والنهرية وتخفيف السفر".
ولفت الصايغ، في حديث تلفزيوني، إلى أن "هناك العديد من البنود التي كنّا قد طرحناها في السابق ولكن لم يتمّ الموافقة عليها في جلسات مجلس الوزراء ولم يتم تمريرها"، كاشفًا أننا "سوف نحاول أن نقوم بـ Lobbying في مجلس النواب لتمرير ما يمكننا تمريره".
كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ: سوف نقوم بـ Lobbying في مجلس النواب لتمرير ما يمكننا تمريره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.