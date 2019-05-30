الصايغ: سوف نقوم بـ Lobbying في مجلس النواب لتمرير ما يمكننا تمريره

أكّد عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ أنه "لدينا خطتنا الاقتصادية كلقاء ديمقراطي لمشروع الموانة العامة للعام 2019"، مشيرًا إلى أنه "لدينا اقتراحات عديدة لتخفيض ​العجز​ في نقاط كثيرة من ​الضرائب​ والتهرب الجمركي و​الأملاك البحرية​ والنهرية وتخفيف السفر".

ولفت الصايغ، في حديث تلفزيوني، إلى أن "هناك العديد من البنود التي كنّا قد طرحناها في السابق ولكن لم يتمّ الموافقة عليها في جلسات ​مجلس الوزراء​ ولم يتم تمريرها"، كاشفًا أننا "سوف نحاول أن نقوم بـ Lobbying في ​مجلس النواب​ لتمرير ما يمكننا تمريره".