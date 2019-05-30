التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلّق بمشروع ضبط الحدود الجنرال المتقاعد Lamb Graeme على رأس وفد مرافق، بحضور الملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدّم Alex Hilton؛ وجرى البحث في برنامج المساعدات البريطانية لضبط الحدود البرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش بحث مع جنرال بريطاني ببرنامج المساعدات البريطانية لضبط الحدود البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.