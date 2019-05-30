أكّد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، في حديث تلفزيوني، "أننا سوف نناقش ​الموازنة​ بأدق التفاصيل ونأخذ كل وقتنا لمناقشتها لأننا كحزب قوات لبنانية نملك مقاربة مختلفة ونريد أن نعاود طرح مقاربتنا الخاصة في ​مجلس النواب​"، مشددًا على "أننا سنرى كيف ستؤسس الموازنة لتغيير بنيوي في كافة المواضيع".

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كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: كقوات نملك مقاربة مختلفة للموازنة ونريد معاودة طرحها بمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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