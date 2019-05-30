أوساط الحريري عن الحكم بقضية الحاج:كان أفضل لو استمر القضاة باعتكافهم ولم يصدروا هذا الحكم

علّقت أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري، على إصدار المحكمة العسكرية حكمها في قضية المقدم سوزان الحاج، بالقول: "كان الأفضل لو أنّ القضاة في المحكمة العسكرية استمرّوا في اعتكافهم، ولَم يصدروا هذا الحكم".
وكانت قد قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، وبالأكثرية، بإبطال التعقّبات بحقّ الحاج، من جرم التدخل بفبركة ملف الممثّل زياد عيتاني، لعدم توافر عناصر الجرم بحقّها، لكنّ المحكمة أدانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية.
وجرّمت المحكمة المقرصن إيلي غبش بالإجماع، بجرم فبركة ملف عيتاني، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقة به مدّة ثلاث سنوات، وتخفيض العقوبة إلى السجن سنة واحدة.
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