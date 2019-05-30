نقولا نحاس: الموازنة حتمية وسوف نبحث فيها بالمجلس النيابي

أكّد عضو لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​نقولا نحاس​ أن "إدخال ​مجلس النواب​ أي تعديلات على مشروع موازنة العام 2019 سيكون باتجاه خفض النفقات لا زيادتها وزيادة الواردات لا إنقاصها إلا في حال وجود بديل"، مشيرًا إلى أن "المجلس النيابي سيفنّد الموازنة بندًا بندًا وإذا كان هناك حاجة لإدخال بنود جديدة فيريد أن يجد مداخيل لها".

وجزم نحاس، في حديث تلفزيوني، أنه "ليس هناك أي ارتفاع إضافي في قيمة ​العجز​ ولا يمكن أن يرتفع العجز لأنه يجب أن يقابل ذلك بمداخيل إضافية"، مشددًا على أنه "لا يمكن القول إنه ليس هناك موازنة لأن الموازنة حتمية وسوف نبحث فيها في المجلس".