لفت وكيل الدفاع عن المقدم سوزان الحاج المحامي مارك حبقة، إلى "أنّني أشكّ أن يكون تعليق أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري على الحكم بقضية الحاج، صادر فعلًا عن الحريري، ولن أردّ أوساط"، منوّهًا إلى أنّ "القضاء الّذي أصدر الحكم لبناني وعلني، وكان الإعلام والهيئات المحليّة والدولية حاضرة، وقد بُرزت كلّ الوثائق".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "القضاء نفسه الّذي أوقف الحاج، هو القضاء العسكري، ومن أصدر الحكم اليوم هو رئيس المحكمة العسكرية حسين عبدالله"، موضحًا أنّ "المقرصن إيلي غبش لم يُبَرّأ، لكن الحاج تمّت تبرئتها. كما أنّ الممثّل زياد عيتاني تمّ منع المحاكمة عنه وليس تبرئته".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الحاج: تمت تبرئة موكلتي ومُنعت المحاكمة عن زياد عيتاني لكنه لم يبرأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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