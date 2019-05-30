معلومات الجديد: عويدات يدرس إمكانية استدعاء 3 شهود بقضية التسريبات الدبلوماسية

كشفت معلومات قناة "الجديد" أنّ "قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات يدرس إمكانية استدعاء ثلاثة شهود جدد، للاستماع إلى إفادتهم في قضية تسريب محاضر وزارة الخارجية والمغتربين".
وكان القاضي عويدات قد استمع إلى عدد من الشهود في قضية تسريب محاضر للقاء مسؤولين لبنانيين مع أميركيين بشكل مخالف للأصول الدبلوماسيّة، بينهم رئيس تحرير جريدة "الأخبار: ابراهيم الأمين، الّذي سلّم القاضي عويدات نسخة من الوثائق الأصلية الممهورة بالختم الأزرق، نافيًا علاقة للسفير علي المولى بالتسريب.
وقرّر عويدات تأجيل استجواب المولى إلى 10 حزيران المقبل.
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