معلومات الجديد: عويدات يدرس إمكانية استدعاء 3 شهود بقضية التسريبات الدبلوماسية

كشفت معلومات قناة "الجديد" أنّ "قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ ​غسان عويدات​ يدرس إمكانية استدعاء ثلاثة شهود جدد، للاستماع إلى إفادتهم في قضية تسريب محاضر ​وزارة الخارجية والمغتربين​".

وكان القاضي عويدات قد استمع إلى عدد من الشهود في قضية تسريب محاضر للقاء مسؤولين لبنانيين مع أميركيين بشكل مخالف للأصول الدبلوماسيّة، بينهم رئيس تحرير جريدة "الأخبار: ​ابراهيم الأمين​، الّذي سلّم القاضي عويدات نسخة من الوثائق الأصلية الممهورة بالختم الأزرق، نافيًا علاقة للسفير علي المولى بالتسريب.

وقرّر عويدات تأجيل استجواب المولى إلى 10 حزيران المقبل.