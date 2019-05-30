جريصاتي عن حملة تنظيف الشاطئ: يجب أن نفتخر مجددًا بكل متر من ترابنا

أكّد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، حملة تنظيف الشواطئ اللبنانية يوم الأحد 9 حزيران التي أطقلتها الوزارة، أن "لبنان كله يعني لنا الكثير من شماله إلى جنوبه"، مشيرًا إلى أن "الشواطئ التي سيتم تنظيفها موجودة أماكنها على موقع الوزارة وأدعو جميع اللبنانيين لمعرفة التصنيف الذي قمنا به".

ولفت جريصاتي، في حديث تلفزيوني، إلى "أننا نذكّر كل شخص يسمح لنفسه بتوسيخ ​الشاطئ اللبناني​ أن يخجل بعد هذا النهار، فهذا يساعد على تحسين ​السياحة​ والسياحة هي ​الاقتصاد​ والاقتصاد يعني خلق فرص عمل لشبابنا"، مشددّا على أنه " سنطبق القانون كما هو على كل مخالف لأن البحر ملك عام ونتشاركه مع كل بلدان المتوسط ولا يحق لنا أن نلوثه لأن لبنان وقع على اتفاقات دولية عليه احترامها".

وأشار إلى "أننا شعب نظيف، نحن الـ 4 ملايين نظيفون لكن في كم وسخ ما إلن حق يوسخولنا سمعتنا"، كاشفًا أننا "سنركب بين 300 و400 ​سلة مهملات​ على الشواطئ التي سندخلها وننظفها وهذا أمر مستدام حتّى بعد 9 حزيران. كما تلقت البلديات تعميمًا لتذكيرها بمسؤوليتها الأساسية والمهمة في حماية الشاطئ. سنسلمها الشواطئ نظيفة في هذا النهار وعليها تطبيق القانون لأنها ضابطة عدلية".

وختم جريصاتي قائلًا "نريد أن نفتخر مجددًا بكل متر من ترابنا".