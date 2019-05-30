مجلس القضاء ينفى ما ورد عن استماع القاضية كلاس لافادة وئام وهاب

اعلن المكتب الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى في بيان، انه "تعقيبا على ما ورد في وسائل الاعلام حول الاستماع الى افادة الوزير السابق وئام وهاب من قبل المحامي العام التمييزي القاضي ميرنا كلاس، يهم المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان ينقل نفي القاضي كلاس صحة هذا الخبر".
وكان قد أفيد في وقت سابق بأن المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس استمعت قبل ظهر اليوم الى إفادة الوزير السابق وئام وهاب الذي حضر الى قصر عدل بيروت إنفاذاً لمذكرة إحضار على خلفية الإخبار المقدم ضده من قبل مجموعة من المحامين في تشرين الثاني 2018 بجرم إثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي سندا الى المادة 317 عقوبات، وذلك اثر تداول فيديو يتعرض فيه لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وعائلته ولرئيس الحكومة سعد الحريري.
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