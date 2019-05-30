مجلس القضاء ينفى ما ورد عن استماع القاضية كلاس لافادة وئام وهاب

اعلن المكتب الاعلامي في ​مجلس القضاء الاعلى​ في بيان، انه "تعقيبا على ما ورد في ​وسائل الاعلام​ حول الاستماع الى افادة الوزير السابق ​وئام وهاب​ من قبل المحامي العام التمييزي القاضي ميرنا كلاس، يهم المكتب الإعلامي ل​مجلس القضاء الأعلى​ ان ينقل نفي القاضي كلاس صحة هذا الخبر".

وكان قد أفيد في وقت سابق بأن المحامية العامة لدى ​محكمة التمييز​ القاضية ميرنا كلاس استمعت قبل ظهر اليوم الى إفادة الوزير السابق وئام وهاب الذي حضر الى قصر عدل ​بيروت​ إنفاذاً لمذكرة إحضار على خلفية الإخبار المقدم ضده من قبل مجموعة من المحامين في تشرين الثاني 2018 بجرم إثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي سندا الى المادة 317 ​عقوبات​، وذلك اثر تداول فيديو يتعرض فيه لرئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ وعائلته ولرئيس الحكومة ​سعد الحريري​.