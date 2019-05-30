أسانج مريض جدا.. ولا يستطيع المثول أمام المحكمة

وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانج، الذي أخرجته السلطات من سفارة الإكوادور في لندن يوم 11 أبريل. ويواجه إجمالاً 18 اتهاماً جنائياً أميركيا قد يقضي بموجبها عقودا في السجن إذا أدين فيها.
وقال المحامي غاريث بيرس "إنه في الواقع ليس بخير على الإطلاق".
فيما قالت القاضية إيما أربوثنوت "إنه ليس بخير".
وأبدى موقع ويكيليكس مخاوف شديدة بشأن الحالة الصحية لأسانج وقال إنه نُقل إلى جناح علاجي في سجن بلمارش البريطاني. وأضاف الموقع أن حالته الصحية تدهورت في السجن، وفقد الكثير من وزنه.
وتقرر عقد الجلسة التالية لنظر طلب تسليمه يوم 12 يونيو.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.