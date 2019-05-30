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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يطالب تنظيم الحمدين بإعادة الجنسية لأفراد عشيرة الغفران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جابر الكحلة المرى، المعارض القطرى، النظام القطرى بإعادة الجنسية للمواطنين القطريين الذين سحبت الدوحة الجنسية منهم.
وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانتصاف اليوم.
وتابع جابر الكحلة المرى: ينبغي للحكومة القطرية إنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية.
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