شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح المعارضة التركية يفضح وزير داخلية أردوغان.. فماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة التركية فى انتخابات البلديات بمدينة إسطنبول ، وزير داخلية تركيا، بعد أن حاول الأخير نشر الأكاذيب ضد إمام أوغلو قبل إعادة الانتخابات فى تلك المدينة التركية

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو زعم أن مرشح حزب المعارضة والفائز في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو صفع شابًا في أحد الأسواق التجارية،

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وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن أكرم إمام أوغلو رد على تصريحات وزير الداخلية سليمان صويلو، خلال جولة في منطقة زيتون بورنو بإسطنبول، قائلًا:بعض الأشخاص يعانون من مشاكل في الرؤية. أنصحهم بالذهاب للطبيب، فبعض الأشخاص يعانون من مشاكل في الرؤية، وأنصحهم بالذهاب للطبيب، فنحن ليس لدينا مشكلة في ذلك، أسعى جاهدًا لإقامة حوار مع الجميع في المجتمع، فبعض الأشخاص قد تكون قلوبهم متجمدة، وقد جئنا من أجل إذابة هذا الثلج.