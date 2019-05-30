"حماية الطفل" تبحث حالة متهم بسرقة كشك سجائر في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل في كفر الشيخ، تشكيل لجنة برئاسته، لبحث البلاغ الوارد من خط نجدة الطفل حمل رقم 155857 بلاغ نيابة الأحداث في كفر الشيخ، يتضمن القبض على طفل حدث لاتهامه بسرقة كشك سجائر بمنطقة القنطرة بمدينة كفر الشيخ، واتخاذ اللازم نحو البلاغ.

وضمت اللجنة كل من أماني مصطفى، مدير وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة أمل حمادي، خبير نفسي باللجنة، وشيماء غازي، أخصائي اجتماعي باللجنة، وذلك لعرض تقرير حول البلاغ الوارد من نيابة الأحداث في كفر الشيخ، ورصد حقيقة الواقعة وأسباب ارتكاب الطفل للواقعة.

وقال منسق عام حماية الطفل في كفر الشيخ، صبري عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه جرى توجيه أعضاء اللجنة المشكلة لبحث البلاغ الوارد لخط نجدة الطفل تمهيدًا لعرض تقرير على الدكتورة عزة عشماوي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.

وألقت مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ القبض على الطفل "هـ..ف.م"، 13 سنة، لارتكابه واقعة سرقة كشك حلويات وسجائر بمنطقة القنطرة دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، وحُرر ضده المحضر رقم 47 لسنة 2019 جنح أحداث قسم أول كفر الشيخ.