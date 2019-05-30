العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار "الشهداء منوف" من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور ابوسالم :

أنقذت العناية الإلهية، اليوم الخميس، أرواح المئات من ركاب قطار السادسة مساءً القادم من محطة منوف متجهاً إلى محطة الشهداء على خط "منوف - كفر الزيات" قبل أن يصل المحطة بمسافة قليلة.

وقال شهود عيان إن القطار اصطدم بـ"تروسيكل" محمل باسطوانات غاز أثناء وقوفه على القضبان بمنطقة غير مصرح لأحد بالمرور منها، مما تسبب في تحطيم التروسيكل وتناثر اسطوانات البوتاجاز أسفل القطار.

وقال مصدر بمديرية أمن المنوفية، إن المديرية تلقت بلاغاً بحدوث حادث تصادم بين قطار "منوف - كفر الزيات" وتروسيكل قبل محطة الشهداء بمسافة قليلة، ونتج عن الحادث تحطم التروسيكل بالكامل، ولا توجد إصابات، مشيراً إلى أن اسطوانات الغاز تناثرت أسفل القطار، والعناية الإلهية أنقذت الأهالي من الموت.

وأوضح أنه تم إعادة فتح الطريق بعد دقائق من توقف القطار، وتم تأمين المنطقة من وجود اسطوانات غاز أو غيرها، كما ألقي القبض على سائق التروسيكل، وجارى تحرير محضر بالواقعة.