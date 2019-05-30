محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 85.2%

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2018، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 89812 طالباً وطالبة وبلغ عدد الناجحين 75082 طالباً وطالبة بنسبة 85.2 %.

وأوضح طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90.2%، والإعدادية المهنية بنسبة 75.8 %، وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 100%.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم، وذلك عقب إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

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