بالأسماء.. الفتيات يتصدرن العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
أعلن عبد اللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، أسماء الطلاب الأوائل بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 \ 2019، حيث تصدرت الفتيات المراكز العشرة الأوائل.
وشملت أسماء الطلاب الأوائل بالترتيب: رغد عبد الرحيم أحمد، مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات – إسنا، آلاء حسن محمود، مدرسة الشيخ رزق الإعدادية المشتركة – إسنا، سارة عبد النبى محمد، مدرسة جمال عبد الناصر الاعدادية – الزينية، داليا مصطفى محمد، مدرسة إسنا الإعدادية بنات، أحمد ناجح أحمد، مدرسة المساوية الإعدادية – إسنا، محمد علاء عبد الحميد، مدرسة إسنا الرسمية لغات، دينا سعدى خيرى، مدرسة المعلا الإعدادية – إسنا، شهد حسنى محمد، مدرسة الضبعية الإعدادية بنات – القرنة، كريم أحمد حافظ، مدرسة كاثوليك نجع الصياغ – الأقصر، رانيا ثابت أحمد، مدرسة الندافين الإعدادية – الطود.
وأوضح "عمران" أنه فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، سيتم تكريم الطلاب المتفوقين من قبل المديرية.
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