بالصور .. تعرف على من جاء محرماً من زعماء القمة الإسلامية المقامة بمكة

فى الأرض المقدسة حضر رئيسان من الزعماء المشاركين فى القمة الإسلامية محرمين لأداء فريضة العمرة، أولهم رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي الذى جاء إلى المدينة المنورة ثم توجه إلى جدة، لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة،

وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وتزامن وصوله إلى جدة مع وصول الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ، للمشاركة أيضا بالقمة والذى جاء محرماً

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أيضاً والوفد المرافق معه.وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وأمين محافظة جدة صالح التركي ، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان رئيس بعثة الشرف جاسم محمد الخالدي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.