مهاتير: هواوي ربما تتجسس لكننا سنواصل استخدامها قدر الإمكان

أعلنت الحكومة الماليزية عن نيتها مواصلة استخدام منتجات شبكة "هواوي" الصينية العملاقة قدر الإمكان، في تحد للعقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة بسبب شبهات بتجسسها لصالح بكين.

وصرح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الخميس، في كلمة ألقاها أثناء منتدى اقتصادي في طوكيو، بأن لدى "هواوي" سبل بحث وتطوير أهم بكثير مما لدى ماليزيا بأكملها، مؤكدا

تقدم الشركة الصينية على منافسيها الأمريكيين بشكل ملحوظ من حيث التكنولوجيا.

ودعا مهاتير البالغ من العمر 93 عاما الغرب إلى القبول بـ"صعود الأمم الآسيوية"، مضيفا: "على الولايات المتحدة، بدلا من تهديد خصومها، أن تقبل المنافسة التي يمكن أن تخرج منها الصين منتصرة أحيانا وأحيانا الولايات

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المتحدة".

وفيما يتعلق بالاتهامات بالتجسس الموجهة إلى الشركة الصينية من قبل واشنطن، قال رئيس الوزراء الماليزي: "نعم، ربما يتجسسون. لكن ماذا يوجد في ماليزيا للتجسس عليه؟ نحن كتاب مفتوح"، مضيفا أن أي محاولات لغزو ماليزيا ستكون مجرد "مضيعة للوقت".

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من منع حكومة الولايات المتحدة الشركات الأمريكية من بيع تكنولوجيا لـ"هواوي" بدعوى تجسس الشركة لصالح الحكومة الصينية وتعاونها مع إيران، وذلك في خضم الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين.