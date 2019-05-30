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تعرف على رد إيران على تصريحات وزير الخارجية السعودي

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رفضت إيران اتهام لها أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد أمس في جدة، بالتدخل في شئون الدول.

 

وفي معرض رده على تصريح وزير الخارجية السعودي إبراهيم عساف في مستهل الاجتماع، شدد رئيس وفد

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طهران، المدير العام لشئون السلام والأمن الدولي في الخارجية الإيرانية، رضا نجفي، على أن هذه الاتهامات مرفوضة بشدة ولا أساس لها من الصحة.

 

وأعرب الدبلوماسي الإيراني عن أمل بلاده بصفتها أحد مؤسسي

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منظمة التعاون الإسلامي في أن يؤدي الاجتماع المنعقد في شهر رمضان إلى مزيد من تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، داعيا الحاضرين للاجتماع إلى التركيز على القضية الفلسطينية لكونها "القضية الرئيسية وذات الأولوية للعالم الإسلامي".

واتهم وزير الخارجية السعودي في كلمته إيران بالتدخل في شؤون دول، لا سيما اليمن، مناشدا المجتمعين برفض هذا السلوك.

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