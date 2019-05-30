تعرف على رد إيران على تصريحات وزير الخارجية السعودي

رفضت إيران اتهام السعودية لها أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد أمس في جدة، بالتدخل في شئون الدول.
وفي معرض رده على تصريح وزير الخارجية السعودي إبراهيم عساف في مستهل الاجتماع، شدد رئيس وفد
وأعرب الدبلوماسي الإيراني عن أمل بلاده بصفتها أحد مؤسسي
واتهم وزير الخارجية السعودي في كلمته إيران بالتدخل في شؤون دول، لا سيما اليمن، مناشدا المجتمعين برفض هذا السلوك.
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