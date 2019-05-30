قتيل وجرحى نتيجة إطلاق نار بمحيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بإطلاق نار وقع في شارع النيل بمحيط ساحة الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية.
وأوضحت اللجنة في بيان نشرته على صفحتهافي "فيسبوك"، أن القتيل شاب عشريني لقي حتفه "إثر إصابته بطلق ناري في الصدر من الخلف نتيجة تبادل لإطلاق نار بين القوات النظامية
وأضاف البيان أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة أشخاص "أسعفوا في العيادات الميدانية".
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