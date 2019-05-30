مصدر قضائي: منفذ تفجير ليون تعهد بالولاء لداعش

قال مصدر قضائي فرنسي، اليوم الخميس، إن منفذ اعتداء مدينة ليون الأسبوع الماضي، اعترف خلال التحقيقات بأنه "تعهد بالولاء" لتنظيم داعش.
وأوقفت الشرطة الفرنسية، يوم الاثنين الماضي، محمد
وأكد مصدر مقرب من التحقيقات، أن هشام اعترف
يذكر أن تفجير ليون خلف 13 مصابا، بينهم 8 نساء وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات.
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