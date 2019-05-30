سمح الجيش الإسرائيلي للصحافيين بالدخول للمرة الأولى إلى "نفق حزب الله الهجومي"، مؤكدا أن هذا النفق هو الأخير، ولا توجد لدى الحزب أنفاق هجومية خارقة للحدود يستطيع استخدامها.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تم تدمير النفق في شقه داخل الأراضي اللبنانية، أي بمسافة 680 مترا، عبر ضخ مواد ستحبطه بشكل نهائي، وستجعله غير صالح للاستخدام بأي شكل.
أما فيما يتعلق بالجزء الواقع داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية، أي بمسافة 77 مترا، فسيبقى لأغراض مختلفة، منها التدرب والدراسة والزيارات.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن هذا النفق يعتبر الأهم في منظومة أنفاق "حزب الله" الخارقة للحدود، واستغرق حفره سنوات طويلة، وقد كشف الجيش الإسرائيلي داخله مواد هندسية كثيرة، ساندت الحزب في
وقال الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله" لم يستأنف أعمال الحفر، محملا لبنان، المسؤولية عن نشاطاته، وسأل: "هل يفهم المواطن اللبناني أن دولته تدفع ثمن تداعيات نشاطات الحزب العدوانية في أي معركة مقبلة؟".
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق العام الماضي عملية "درع الشمال" بدعوى تدمير أنفاق "حزب الله" العابرة للحدود، معلنا من حين لآخر اكتشافه وتدميره أنفاقا قال إنها تمتد من الأراضي اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تحتفظ بجزء من "نفق حزب الله" للدراسة والتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.