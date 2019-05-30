مرشح المعارضة في انتخابات بلدية اسطنبول يتقدم في استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع للرأي في تركيا أن مرشح المعارضة في انتخابات بلدية اسطنبول يتقدم على مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بفارق ثلاث نقاط مئوية قبل الانتخابات التي ستجري الشهر القادم.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه الرئيس أردوغان، إلى تحقيق نتيجة مختلفة عن الهزيمة التي لحقت به عندما فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أكرم إمام أوغلو بالمنصب في شهر مارس الماضي، وذلك في واحدة من أكبر الانتكاسات الانتخابية لأردوغان.

وألغت السلطات التركية نتيجة الانتخابات بعد شكاوى حزب العدالة والتنمية الحاكم من حدوث مخالفات، لتنتهي ولاية إمام أوغلو بعد أقل من ثلاثة أسابيع، ودعت إلى انتخابات جديدة في 23 يونيو المقبل.

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ويتماشى الاستطلاع إلى حد بعيد مع استطلاعات رأي أخرى حول خطط الناخبين في الأيام الأخيرة في أكبر مدينة ومركز تجاري في تركيا، والتي يحكمها حزب العدالة والتنمية وأسلافه منذ 25 عاماً.

وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس "كانت هناك استطلاعات للرأي تظهر تقدم إمام أوغلو بفارق أكبر، ولكن وفقاً لآخر استطلاع للرأي أجراه حزبنا، يتقدم إمام أوغلو بفارق ثلاث نقاط".