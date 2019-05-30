كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يستقبل مستشار ترامب تزامنا مع الدعوة لانتخابات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم وفداً أمريكياً برئاسة مستشار الرئيس دونالد ترامب "جاريد كوشنر" بشأن خطة السلام، وهي الزيارة التي تزامنت مع حل البرلمان الإسرائيلي أمس والدعوة إلى انتخابات جديدة بعد فشل نتنياهو فى تشكيل حكومة ائتلاف. .

وقال نتنياهو لكوشنر :"لقد عقدنا حدثا صغيرا الليلة الماضية" في إشارة إلى حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الذي تحقق بعد تصويت أنهى أقصر مجلس في تاريخ البلاد بسبب فشل رئيس الوزراء في محاولاته لتشكيل حكومة تقود إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة في 17 سبتمبر.