كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تشعر بالقلق إزاء خطط نشر صواريخ أمريكية باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا تعمل فقط على أراضيها بعد أن اتهمت اليابان موسكو بتعزيز عسكري على سلسلة من الجزر في المحيط الهادئ، حسبما ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستى.

واحتفظت روسيا بالجزر المعروفة بإسم الأقاليم الشمالية في اليابان والكوريل الجنوبية في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، وهي السبب في أن البلدين لم ينهيا الأعمال العدائية رسميًا منذ الحرب.

وفى حديثه فى طوكيو خلال محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع اليابانيين، نقلت وكالة رويترز، عن لافروف قوله، إن موسكو تشعر بالقلق إزاء خطط نشر الصواريخ الأمريكية في اليابان.