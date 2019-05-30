كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألاباما تعدم أمريكى بالحقنة القاتلة لقتله وزير قبل 28 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم السلطات الأمريكية إعدام رجل يبلغ من العمر 46 عامًا اليوم الخميس، أدين بقتل وزير وإصابة زوجته بالسيف والخنجر أثناء قيامه بسرقة منزله قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد عام 1991، في ولاية ألاباما.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنه من المقرر قتل كريستوفر برايس عن طريق الحقن القاتلة في الساعة 6 مساءً. بالتوقيت المحلي في مرفق ويليام سي هولمان الإصلاحي في أتمور.

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وكان من المقرر في الأصل تنفيذ الحكم في 11 أبريل، لكن محكمة الاستئناف في الدائرة 11 بالولايات المتحدة أصدرت وقفًا في طعنه في إجراء الحقن المميت في الولاية، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في وقت لاحق من تلك الليلة بأن ألاباما قد تمضي قدماً في تنفيذ الإعدام.

وأُدين برايس وحُكم عليه بالإعدام في عام 1993 في مقتل ويليام لين، الوزير، في منزله في بازيمور، ألاباما، في 22 ديسمبر 1991.