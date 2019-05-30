كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: العقوبات الأمريكية الوشيكة ستهز تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة رويترز، أن تركيا على وشك مواجهة عقوبات أمريكية بسبب قرارها شراء نظام دفاع صاروخي روسي من طراز اس-400 ، تاركة عملتها واقتصادها اللتين أصلاً ضعيفين وتثير تساؤلات حول موقفها داخل الناتو والمنطقة.

وإذا لم يتم التوصل إلى حل في الأسابيع المقبلة واستمرت التوترات الأمريكية التركية في التفاقم، فقد تضرب العقوبات المؤاتية التجارة بين الحلفاء وتطيل فترة الركود في تركيا التي اختبرت بالفعل قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة.

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وتخاطر تركيا أيضًا بالتخلي بسرعة عن إنتاج واستخدام الطائرات الحربية الأمريكية من طراز اف-35، والتي يمكن أن تمثل خطوة نحو إعادة تقييم عضويتها البالغة 67 عامًا في منظمة حلف شمال الأطلسي.

وقال جالب دالاي، باحث زائر في قسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أكسفورد: "الأمر معقد للغاية للحل لأن المسؤولين الأميركيين والأتراك يعتبرون هذا انعكاسًا لتوازن جغرافي سياسي أكبر".

وقال: "سيكون للعقوبات تأثير كبير للغاية على تركيا، ولكن ربما لا يمثل نقطة الانهيار في علاقتها الأمريكية".