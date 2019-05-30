كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول سعودي يتهم الحكومة التركية الحالية بمعاداة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الغرفة التجارية في الرياض عجلان العجلان، أن الحكومة التركية الحالية بقيادة أردوغان هي عدو للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها.

وشدد العجلان في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، اليوم (الخميس)، على أن الخطابات والحملات العدائية المنظمة التي تتبناها الحكومة التركية ضد المملكة أصبحت واضحة للجميع.

وأضاف "اليوم أقولها بكل صراحة، الحكومة التركية الحالية بقيادة أردوغان هي عدو للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها".

وأشار إلى أن أي استثمار أو سياحة سعودية في تركيا هو دعم لهذا العدو".

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ويشوب العلاقات السعودية التركية توتر صامت، على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول، التي اعتبرتها تركيا تجاوزا سياديا في حقها.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم سعود القحطاني.

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون، فيما يصر الجانب التركي على وجود علاقة بين الأمير وجريمة القتل.