كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تتهم روسيا بإجراء تجارب نووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتقد الولايات المتحدة، أن روسيا ربما تجري تجارب نووية على مستوى منخفض، حسبما أكدّ مسؤول مخابرات أمريكي، بينما قال رئيس هيئة مراقبة معاهدة نووية عالمية، إنه لا توجد مؤشرات على حدوث مثل هذه الانتهاكات من جانب موسكو.

وتتمتع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، التي تم التفاوض عليها في التسعينيات، بدعم عالمي واسع النطاق، لكن يجب التصديق عليها من قبل ثماني دول أخرى في مجال التكنولوجيا النووية، من بينها إسرائيل وإيران ومصر والولايات المتحدة حتى تدخل حيز التنفيذ، وصدقت عليها روسيا عام 2000.

ومع ذلك، قال رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية :"تعتقد الولايات المتحدة أن روسيا ربما لا تلتزم بوقفها للتجارب النووية بطريقة تتفق مع معيار" العائد الصفري ".

وفي منتدى لتحديد الأسلحة في معهد هدسون، قال رئيس الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، الفريق روبرت ب. آشلي :"نعتقد أن لديهم القدرة في طريقة إعدادهم" لإجراء تجارب نووية منخفضة المستوى تتجاوز حد العائد الصفري المحدد في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ،