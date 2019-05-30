الخارجية الروسية: السلوك الأمريكي في العالم يتجاوز كل الحدود

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، ردا على تصريح المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك بشأن التهديدات لطهران، إن سلوك الولايات المتحدة في العالم يتجاوز كل الحدود.

وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على "الفيسبوك" قائلة " إن السلوك العدواني للولايات المتحدة في العالم يتجاوز كل الحدود التي يمكن تخيلها. منطقة تلو الأخرى ودولة تلو الأخرى وشعب تلو الآخر يعاني من هذا…".

Advertisements

ويشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، برايان هوك، اليوم الخميس صرح أن الولايات المتحدة سترد بالقوة العسكرية إذا هاجمت إيران المصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن تتجه لفرض عقوبات على الآلية الأوربية المقترحة للتعاملات المالية مع ايران لتفادي العقوبات الأمريكية.

هذا وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وتواصل زيادة الضغط عليها.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.